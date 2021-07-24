Українських службовців зобов’язали вказувати у деклараціях громадянство інших країн – указ

У деклараціях українських посадовців відтепер повинна відображатися інформація про відсутність у них громадянства іноземної держави, а також документів, що дають право на постійне проживання на її території.

Відповідний указ №305/2021 підписав президент Володимир Зеленський. Цим документом він ввів у дію рішення РНБО від 16 липня Про додаткові заходи з координації реалізації державної політики у сфері громадянства.

Нова графа у деклараціях з’явиться, щоб запобігати виникненню конфлікту інтересів. Про результати виконання цього рішення Кабмін повинен поінформувати Раду нацбезпеки і оборони вже у серпні.

Контроль за виконанням рішення покладається на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його оприлюднення, тобто з 23 липня.

РНБО ухвалила рішення додати у декларації графу про громадянство інших країн під час засідання 16 липня. А напередодні, у квітні цього року, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що чиновникам не дозволять мати подвійне громадянство.

За його словами, під час вступу на державну посаду, спецперевірка буде більш ретельною. Тому майбутній посадовець повинен бути тільки громадянином України.