27 июля исполняется год, как вступил в силу режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе. Несмотря на многочисленные нарушения со стороны оккупантов, в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе констатируют, что его результаты очевидны — это вдвое меньше погибших бойцов, втрое меньше раненых и самых обстрелов по сравнению с периодом июль 2019-го к июлю 2020-го.

По данным штаба Операции объединенных сил, с 27 июля 2019 года до этой же даты в 2020-го со стороны российских наемников зафиксировано 4 257 обстрелов, погибли 88 украинских военных и 494 получили ранения.

За последний год, когда действовал режим “тишины”, боевики 1 995 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате обстрелов 45 бойцов погибли и 163 получили ранения.

В то же время в ТКГ признают, что соблюдать режим прекращения огня во время вооруженного конфликта — это самый сложный вид военных действий, однако Украина остается верной своим обязательствам относительно политико-дипломатического пути урегулирования вооруженного конфликта.

Последний день перед годовщиной перемирия на Донбассе трудно назвать спокойным, поскольку 26 июля боевики обстреляли позиции украинской армии с тяжелой артиллерии, в результате чего ранены семь бойцов.

Оккупанты вели прицельный огонь в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Источник: ТКГ

Фото: ООС