27 липня виповнюється рік, як набув чинності режим припинення вогню в зоні ООС на Донбасі. Незважаючи на численні порушення з боку окупантів, в українській делегації у Тристоронній контактній групі констатують, що його результати очевидні – це вдвічі менше загиблих бійців, втричі менше поранених та самих обстрілів у порівнянні з періодом липень 2019-го до липня 2020-го.

За даними штабу Операції об’єднаних сил, з 27 липня 2019 року до цієї ж дати 2020-го з боку російських найманців зафіксовано 4 257 обстрілів, загинули 88 українських військових та 494 поранено.

За останній рік, коли діяв режим “тиші”, бойовики 1 995 разів обстріляли позиції ЗСУ, внаслідок обстрілів 45 бійців загинули та 163 поранено.

Водночас у ТКГ визнають, що дотримуватися режиму припинення вогню під час збройного конфлікту – це найскладніший різновид військових дій, проте Україна залишається вірною своїм зобов’язанням щодо політико-дипломатичного шляху врегулювання збройного конфлікту.

Останній день перед річницею перемир’я на Донбасі важко назвати спокійним, оскільки 26 липня бойовики обстріляли позиції української армії з важкої артилерії, внаслідок чого поранено сімох бійців.

Джерело: ТКГ

Фото: ООС