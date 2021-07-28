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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

За Крым: Украина присоединилась к европейским санкциям против РФ

санкції

Украина присоединилась к ряду стран в решении продлить антироссийские санкции, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма.

К соответствующему решению 27 июля присоединились также Северная Македония, Албания, Норвегия и Грузия.

Согласно совместному заявлению, указанные государства присоединяются к решению Совета ЕС о продлении санкций.

— Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, – уточнили в заявлении.

Напомним, в конце марта Европейская комиссия планировала подготовить пакет новых санкций против РФ, если Москва продолжит нарушать международное право.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил, что продолжит разрабатывать варианты сотрудничества с Россией.

По его словам, основными направлениями работы с Кремлем будет сохранение открытых каналов связи.

Источник: Совет ЕС

Фото: Dreamstime

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