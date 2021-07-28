За Крим: Україна приєдналася до європейських санкцій проти РФ

Україна приєдналася до низки країн у вирішенні продовжити антиросійські санкції, що було введено Євросоюзом через анексію Криму.

До відповідного рішення 27 липня приєдналися також Північна Македонія, Албанія, Норвегія та Грузія.

Згідно зі спільною заявою, зазначені держави приєднуються до рішення Ради ЄС про продовження санкцій.

– Європейський Союз бере до відома ці обов’язки та вітає їх, – уточнили в заяві.

Нагадаємо, в кінці березня Європейська комісія планувала підготувати пакет нових санкцій проти РФ, якщо Москва продовжить порушувати міжнародне право.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель попередив, що продовжить розробляти варіанти співпраці з Росією.

За його словами, основними напрямками роботи з Кремлем буде збереження відкритих каналів зв’язку.

Джерело: Рада ЄС