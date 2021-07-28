Во вторник, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины 48-летнего генерал-майора Валерия Залужного.

Факты ICTV узнали, кто такой Валерий Залужный и на каких руководящих должностях он был.

Что известно о Валерии Залужном

Новоиспеченный командир украинской армии родился на Житомирщине, в Новоград-Волынском 8 июля 1973 года.

С 1989-го по 1993 год Залужный учился в Новоград-Волынском машиностроительном техникуме.

Сразу после техникума поступил в Одесское высшее объединенное командное училище на общевойсковой факультет.

Закончил учебу Валерий с отличием.

2005-2007 — учился в Национальной академии обороны Украины. Закончил учебу с золотой медалью.

После этого Залужный стал на 2,5 года начальником штаба — первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове на Львовщине.

13 октября 2009 года Валерий стал командиром 51-й Волынской отдельной механизированной бригады. Пробыл он на этой должности до 2012 года.

В общем Залужный прошел все этапы военной службы. Он был командиром взвода, командиром учебного взвода, командиром боевого взвода, командиром учебной роты, командиром роты курсантов и командиром батальона.

Семья

Залужный женат и воспитывает двух дочерей. Старшая из которых военная и служит в Киевском гарнизоне, а младшая — учится в Одессе и планирует стать медиком.

На каких руководящих должностях был?

В 2017 году Залужного назначили начальником штаба — первым заместителем командующего войсками оперативного командования Запад Сухопутных войск ВСУ.

Через год, в 2018-м, он стал начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ — первым заместителем командующего Объединенных сил.

Уже в 2019 году Залужный стал командующим оперативного командования Север.

С 24 августа 2017 года Валерий Залужный имеет воинское звание генерал-майора.

Участие в войне на Донбассе

Залуженный участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года.

— Для меня война началась в середине июля 2014 года, с назначением заместителем командира сектора С, формировавшимся в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми группировками, которые создавали. Дошел до начальника штаба Объединенных сил, — рассказывал Залужный в интервью Армия.inform в 2020 году.

В частности, за период пребывания Валерия в должности ВСУ военные освободили населенный пункт Южное от оккупантов и продвинулись вперед к Волновахи.

Декларация Залужного

По данным декларации Залужного, лично он не владеет недвижимостью. А вот у его жены Елены в поселке Овидиополь Одесской области есть дом площадью 69,2 кв. м и четыре земельных участка.

У Валерия есть легковой автомобиль Chery Tiggo T11 2010 года выпуска, а у жены — легковой автомобиль Nissan Patrol 2005 года.

В 2020 году Валерий Залужный получил 563 тыс. грн зарплаты и около 7,6 тыс. грн соцпомощи.

В то же время его жена получила 584 тыс. грн зарплаты в Укргазбанке, 15 тыс. грн от профсоюза работников этой же компании, 12,6 тыс. грн от предоставления имущества в аренду и 5 тыс. грн страховых выплат.

Руслан Хомчак ушел в отставку

27 июля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак ушел в отставку. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, отметив, что Хомчак перейдет на место первого секретаря СНБО.

Как объяснил Никифоров, это решение Владимира Зеленского. Таким образом президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ.

Фото: Север