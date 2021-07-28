Глава государства Владимир Зеленский вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака. Вместо него в состав СНБО президент ввел назначенного на должность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Соответствующий указ главы государства №325/2021 опубликован на сайте Офиса президента.

— Ввести в персональный состав СНБО Залужного Валерия Федоровича — главнокомандующего Вооруженных сил Украины; вывести из состава СНБО Руслана Хомчака. Указ вступает в силу со дня его опубликования, — говорится в тексте указа.

Напомним, 27 июля Зеленский уволил Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. Его место занял генерал-майор, командующий войсками оперативного командования Север Валерий Залужный.

В тот же день президент уволил Михаила Коваля с поста первого заместителя секретаря СНБО и назначил на эту должность Хомчака.

Как ранее выяснили Факты ICTV, причиной отставки Хомчака стали постоянные конфликты между руководством ВСУ и Минобороны. Зеленский же, наоборот, хочет, чтобы эти структуры тесно взаимодействовали, поэтому и принял такое решение.