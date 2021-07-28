Глава держави Володимир Зеленський вивів зі складу Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) колишнього головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака. Замість нього до складу РНБО президент увів призначеного на посаду головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Відповідний указ глави держави №325/2021 опублікований на сайті Офісу президента.

– Ввести до персонального складу РНБО Залужного Валерія Федоровича – головнокомандувача Збройних сил України; вивести зі складу РНБО Руслана Хомчака. Указ набирає чинності з дня його опублікування, – йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, 27 липня Зеленський звільнив Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ. Його місце зайняв генерал-майор, командувач військами оперативного командування Північ Валерій Залужний.

У той самий день президент звільнив Михайла Коваля з посади першого заступника секретаря РНБО і призначив на цю посаду Хомчака.

Як раніше з’ясували Факти ICTV, причиною відставки Хомчака стали постійні конфлікти між керівництвом ЗСУ і Міноборони. Зеленський навпаки хоче, щоб ці структури тісно взаємодіяли, тому й ухвалив таке рішення.