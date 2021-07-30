Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится 30 июля. По его результатам запланирована традиционная пресс-конференция, во время которой станет известно, какие решения приняли.

На днях президент Украины анонсировал, что во время заседания 30 июля рассмотрят вопрос снижения тарифов на электроэнергию для населения. Он отметил, что задача власти состоит в том, чтобы не допустить их повышения.

Владимир Зеленский объяснил, что сейчас в Украине есть граждане, которым трудно платить за электроэнергию по действующему тарифу (1,68 грн за кВт/ч).

Со своей стороны секретарь СНБО Алексей Данилов более подробно рассказал о повестке дня заседания 30 июля. По его словам, оно состоится не в Офисе президента, как это было раньше, а на территории Донецкой области.

Он анонсировал, что выездные заседания планируют проводить регулярно, чтобы привлекать к ним органы самоуправления. Кроме того, Алексей Данилов сообщил, что 30 июля СНБО рассмотрит восемь вопросов, среди которых:

вопрос энергетического сектора;

вопросы медицины;

вопрос воды;

другие.

Заседание СНБО 16 июля

Во время заседания СНБО 16 июля рассмотрели шесть вопросов, один из которых был тайным. Одно из решений предусматривает, что отныне в декларациях о доходах появится новая графа.

В ней украинские чиновники должны будут указывать информацию об отсутствии у них гражданства иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на его территории.

Кроме того, СНБО ввел новые санкции. В список попал ряд организаций, связанных с так называемой ДНР и ООО Вайлдберриз (Wildberries) — российский интернет-магазин.

Под санкциями оказались и некоммерческие организации, зарегистрированные во Франции, но представляющие интересы российских наемников на Донбассе, связанных с “ДНР”, а также российской оккупационной администрацией Крымского полуострова.

Среди них Официальный репрезентационный центр так называемой Донецкой народной республики во Франции, Ассоциация представительства “Донецкой народной республики” во Франции и Ассоциация Франция-Крым.

Больше о том, что обсуждали на заседании СНБО 16 июля, можно прочитать в нашем материале.

Фото: СНБО