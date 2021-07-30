Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться 30 липня. За його результатами запланована традиційна прес-конференція, під час якої стане відомо, які рішення ухвалили.

Днями президент України анонсував, що під час засідання 30 липня розглянуть питання зниження тарифів на електроенергію для населення. Він наголосив, що завдання влади полягає у тому, щоб не допустити їхнього підвищення.

Володимир Зеленський пояснив, що наразі в Україні є громадяни, яким важко платити за електроенергію навіть за чинним тарифом (1,68 грн за кВТ/год).

Зі свого боку секретар РНБО Олексій Данілов більш детально розповів про порядок денний засідання 30 липня. За його словами, воно відбудеться не в Офісі президента, як це було раніше, а на території Донецької області.

Він анонсував, що виїзні засідання планують проводити регулярно, щоб долучати до них органи самоврядування. Крім того, Олексій Данілов повідомив, що 30 липня РНБО розгляне вісім питань, серед яких:

питання енергетичного сектору;

питання медицини;

питання води;

інші.

Засідання РНБО 16 липня

Під час засідання РНБО 16 липня розглянули шість питань, одне з яких було таємним. Одне з рішень передбачає, що відтепер у деклараціях про доходи з’явиться нова графа.

У ній українські посадовці повинні будуть вказувати інформацію про відсутність у них громадянства іноземної держави, а також документів, що дають право на постійне проживання на її території.

Крім того, РНБО запровадила нові санкції. У список потрапила низка організацій, пов’язаних з так званою ДНР і ТОВ Вайлдберріз (Wildberries) – російський інтернет-магазин.

Під санкціями опинилися і некомерційні організації, які були зареєстровані у Франції, але представляють інтереси російських найманців на Донбасі, пов’язаних з “ДНР”, а також російську окупаційну адміністрацію Кримського півострова.

Серед них Офіційний репрезентаційний центр так званої Донецької народної республіки у Франції, Асоціація представництва “Донецької народної республіки” у Франції і Асоціація Франція-Крим.

Більше про те, що обговорювали на засіданні РНБО 16 липня, можна прочитати у нашому матеріалі.

Фото: РНБО