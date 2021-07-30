Україна вперше за історію незалежності отримала Стратегію зовнішньополітичної діяльності. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони.

За словами Кулеби, документ передбачає чітке визначення стратегії зовнішньої політики, а також шість пріоритетних напрямів:

суверенітет і територіальна цілісність;

протидія агресивній політиці Росії;

вступ до Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу (НАТО);

просування експорту та залучення інвестицій;

захист прав та інтересів українців, які перебувають за кордоном;

позитивний імідж України у світі.

Кулеба підкреслив, що зовнішня політика існувала всі роки незалежності, однак через відсутність стратегії вона була не такою ефективною. Тому ухвалення документу допоможе розв’язати наявні проблеми.

Загалом у Стратегії зовнішньополітичної діяльності передбачено 254 пункти.

– Документ об’ємний, про все не скажеш, але його зміст можна систематизувати за трьома основними темами. Перше – Україна активний учасник міжнародної політики. Друге – Україна формує безпекову архітектуру для себе, регіону та світу. Третє – Україна – країна нових економічних можливостей, – заявив Кулеба.

Цього разу засідання Ради національної безпеки та оборони відбулося у Краматорську Донецької області. Члени РНБО обговорили вісім питань, зокрема тарифи на електроенергію, захист державного кордону, медицину та питну воду.

Також РНБО запровадила нові санкції проти контрабандистів.