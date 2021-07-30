30 липня розпочалася робоча поїздка президента Володимира Зеленського до Донецької області. Сьогодні там відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони під його головуванням.

Глава держави вже зустрівся з військовослужбовцями, які беруть участь в Операції об’єднаних сил.

Під час промови Зеленський представив нового головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, командувача операції Об’єднаних сил Олександра Павлюка та начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шапталу.

На виїздному засіданні Ради національної безпеки і оборони 30 липня розглянуть питання зниження тарифів на електроенергію для населення, оскільки є громадяни, яким важко платити за електроенергію навіть за чинним тарифом – 1,68 грн за кіловат.

Загалом планується розгляд восьми питань. Серед них – проблеми енергетичного сектору, медицини та якості води.