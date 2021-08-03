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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Социальные пакеты с накопительными пенсиями: Шмыгаль анонсировал изменения

денис шмигаль

На территории Украины с 2023 года планируют ввести социальные пакеты с накопительными пенсиями.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения в Киеве.

По его словам, задание для рабочей группы — введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года на базе действующего украинского законодательства по решению правительства.

— Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испробовать без изменения законодательства, — отметил Шмыгаль.

Однако конечная цель для Украины — изменения в законодательной составляющей страны и, как итог, полноценное введение накопительной пенсии.

Политик рассказал, что введение социальных пакетов накопительной пенсии распространят на соцработников, учителей и военнослужащих. Это станет одним з элементов перехода к полноценной системе, которая будет работать в Украине.

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Фото: Правительственный портал

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