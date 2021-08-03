Соціальні пакети з накопичувальними пенсіями: Шмигаль анонсував зміни

На території України з 2023 року планують запровадити соціальні пакети з накопичувальними пенсіями.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні робочої групи з питань запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення у Києві.

За його словами, завдання для робочої групи – запровадження соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року на базі чинного українського законодавства за рішенням уряду.

– Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати без зміни законодавства, – зазначив Шмигаль.

Проте кінцева мета для України – зміни у законодавчій складовій країни та, як підсумок, повноцінне запровадження накопичувальної пенсії.

Політик розповів, що запровадження соціальних пакетів накопичувальної пенсії поширять на соцпрацівників, вчителів та військовослужбовців. Це стане одним з елементів переходу до повноцінної системи, яка працюватиме в Україні.