Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул непоколебимую приверженность американской страны суверенитету и территориальной целостности Украины в условиях длительной российской агрессии на Донбассе.
Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.
Встреча состоялась в Вашингтоне накануне визита украинского президента Владимира Зеленского в США.
Так, политики обсудили возможности для углубления сотрудничества двух стран и противостояния российской агрессии.
Также, как сообщил Кулеба, во время этой встречи детально обсудили подготовку будущего приезда Зеленского в США.
— Уверен, что встреча наших лидеров выведет стратегическое партнерство Украины и США на новый уровень, — написал министр в Twitter.
В пресс-службе МИД отметили, что собеседники также обсудили ряд других важных вопросов. В частности, дальнейшее развитие партнерства Киева и Вашингтона в сфере безопасности и военно-технических сферах, укрепление демократии в регионе и экономическое развитие Украины, энергетическую безопасность.
Визит Зеленского в США
На 30 августа запланирован визит президента Украины в Вашингтон. Соответствующее приглашение Зеленский получил от Белого дома.
Ожидается, что Владимир Зеленский и Джо Байден обсудят проект Северный поток-2 и его опасное влияние на Украину, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, а также противодействие агрессии РФ.
4 августа Дмитрий Кулеба та Андрій Ермак прибыл в США для подготовки визита украинского лидера.
Фото: МИД