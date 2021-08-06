Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул непоколебимую приверженность американской страны суверенитету и территориальной целостности Украины в условиях длительной российской агрессии на Донбассе.

Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Встреча состоялась в Вашингтоне накануне визита украинского президента Владимира Зеленского в США.

Так, политики обсудили возможности для углубления сотрудничества двух стран и противостояния российской агрессии.

Также, как сообщил Кулеба, во время этой встречи детально обсудили подготовку будущего приезда Зеленского в США.

— Уверен, что встреча наших лидеров выведет стратегическое партнерство Украины и США на новый уровень, — написал министр в Twitter.

В пресс-службе МИД отметили, что собеседники также обсудили ряд других важных вопросов. В частности, дальнейшее развитие партнерства Киева и Вашингтона в сфере безопасности и военно-технических сферах, укрепление демократии в регионе и экономическое развитие Украины, энергетическую безопасность.

Визит Зеленского в США

На 30 августа запланирован визит президента Украины в Вашингтон. Соответствующее приглашение Зеленский получил от Белого дома.

Ожидается, что Владимир Зеленский и Джо Байден обсудят проект Северный поток-2 и его опасное влияние на Украину, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, а также противодействие агрессии РФ.

4 августа Дмитрий Кулеба та Андрій Ермак прибыл в США для подготовки визита украинского лидера.

Фото: МИД