Державний секретар США Ентоні Блінкен відзначив непохитну прихильність американської країни суверенітету і територіальній цілісності України в умовах тривалої російської агресії на Донбасі.

Про це він заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Зустріч відбулася у Вашингтоні напередодні візиту українського президента Володимира Зеленського до США.

Так, політики обговорили можливості для поглиблення співпраці двох країн і протистояння російській агресії.

Також, як повідомив Кулеба, під час цієї зустрічі детально обговорили підготовку майбутнього приїзду Зеленського до США.

– Упевнений, що зустріч наших лідерів виведе стратегічне партнерство України і США на новий рівень, – написав міністр у Twitter.

У прес-службі МЗС зазначили, що співрозмовники також обговорили низку інших важливих питань. Зокрема, подальший розвиток партнерства Києва і Вашингтона у сфері безпеки та військово-технічних сферах, зміцнення демократії в регіоні та економічний розвиток України, енергетичну безпеку.

Візит Зеленського до США

На 30 серпня заплановано візит президента України до Вашингтона. Відповідне запрошення Зеленський отримав від Білого дому.

Очікується, що Володимир Зеленський та Джо Байден обговорять проект Північний потік-2 та його небезпечний вплив на Україну, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, а також протидію агресії РФ.

4 серпня Дмитро Кулеба та Андрій Єрмак прибули до США для підготовки візиту українського лідера.

Фото: МЗС