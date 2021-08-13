Канцлер Германии Ангела Меркель перед приездом в Украину посетит Россию. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По словам Зайберта, Меркель полетит в Москву 20 августа, а 22 приедет в Киев, где встретится с президентом Зеленским.

Представитель немецкого правительства отметил, что в России Меркель непременно встретится с Владимиром Путиным.

— Канцлер в пятницу посетит Москву, а в воскресенье — Киев. Совершенно очевидно, что она встретится с президентом, — сказал Зайберт.

Других деталей визита в Москву чиновник пока не раскрыл и заявил, что не может этого сделать.

Встреча Меркель и Зеленского

Визит Меркель в Украину и ее встреча с президентом Зеленским назначены на 22 августа.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Немецкий канцлер и украинский президент планируют обсудить вопросы безопасности и двусторонние отношения между странами.

Значительное внимание будет уделено и угрозе от российского газопровода Северный поток-2. О чем еще будут разговаривать Меркель и Зеленский, смотрите в материале Фактов ICTV.