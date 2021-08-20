Чому Віталія Кличка хочуть звільнити з посади мера Києва

Хто контролює Київ, той контролює всю країну – давня українська політична мудрість. І зараз перед нами розгортається черговий раунд боротьби за цей контроль. Масові обшуки, заяви про політичний тиск, конфлікти через декорації, чутки про засідання РНБО – в хід пішло все.

Парад обшуків

Цього тижня правоохоронці провели низку обшуків у приміщеннях КМДА, комунальних підприємств та столичних райадміністраціях. Причини – підозри в корупції та зловживанні повноваженнями київськими чиновниками.

До того ж Офіс генпрокурора навіть відзвітував про викриття злочинного об’єднання, яке займалося незаконною евакуацією автомобілів.

Евакуатори, що забирають неправильно припарковані автомобілі в центрі міста – давній головний біль киян. Але виявилося, що за участю чиновників КМДА працювала схема незаконної евакуації до 300 автомобілів на день. Тільки в рамках цієї справи правоохоронці провели 30 обшуків.

Але до обшуків столичним чиновникам вже не звикати, в травні у службових приміщеннях комунальних підприємств і департаментів КМДА пройшло близько 70 обшуків.

Кримінальні провадження, в рамках яких проводилися обшуки, стосуються незаконного заволодіння бюджетними коштами, умисного ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, незаконних поборів з підприємців та кришування нелегального бізнесу.

Ось тільки мер Києва Віталій Кличко всі ці обшуки називає політичним тиском на столичну владу. Причому пройшов обшук навіть у будинку найближчого соратника Кличка, керівника виконкому партії УДАР, екс-нардепа Артура Палатного.

– Ці дії спрямовані на дискредитацію столичної влади і мене особисто. І на створення перешкод для втілення важливих для міста та киян проектів. І робиться це з однією метою – зганьбити мою репутацію. І створити основу, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА залітного ставленика, а не того, кого обрали кияни, – з приводу останніх слідчих дій Кличко записав навіть спеціальне звернення.

За що боротьба

Звільненням з посади голови КМДА Кличка лякають вже давно. У 2019 році, після приходу до влади Володимира Зеленського, тодішній голова його Офісу Андрій Богдан вже намагався ініціювати відставку Кличка і поділ повноважень мера Києва та голови КМДА.

Навіть законопроект відповідний у Раду подали, але він вже два роки чекає розгляду в другому читанні. У підсумку, Кличко пересидів Богдана на своїй посаді.

З приходом на пост глави ОП Андрія Єрмака риторика Банкової змінилася. Вони з Кличком знайшли спільну мову, що коштувало меру призначення низки людей глави Офісу президента на керівні посади в столичній владі.

Однак у травні ситуація знову загострилася, і вже Кирило Тимошенко, заступник Єрмака відкрито критикував Кличка і натякав на те, що карта зі зміною голови КМДА ще не відіграна.

Правда, в історії України вже є випадок використання цієї карти. Партія регіонів свого мера Києва вибрати ніяк не могла, але після приходу до влади Віктора Януковича там вирішили протягнути через Раду поділ повноважень міського голови і голови міськадміністрації.

У підсумку в обраного мера Леоніда Черновецького забрали всі повноваження на користь ставленика регіоналів, голови КМДА Олександра Попова.

Але, по-перше, Кличко долю Черновецького, який не став боротися за посаду, а просто поїхав з країни, повторювати не збирається. По-друге, незаконність поділу повноважень мера Києва і голови КМДА визнав Конституційний суд.

Офіційно тлумачення КС свідчить, що головою КМДА може бути тільки людина, обрана киянами як мер міста.

Та й повторювати дію регіоналів нинішній центральній владі зовсім не з руки, від негативних порівнянь не звільнитися. Тим не менш, у медіа вперто поширюють чутки, що вже 20 серпня на засіданні РНБО Кличка нібито можуть відсторонити з посади голови КМДА через корупцію.

Правда, жодна відкрита справа щодо столичних посадових осіб ще не дійшла до суду, а на факт злочину прямо вказував навіть власний аудит КМДА. Але це вже справа десята. Про масові обшуки ж відзвітували, в пресі ці новини розтиражували.

– За моєю інформацією, в Офісі генпрокурора та інших органах пройшли великі наради, де надано чітку вказівку вручати підозри під будь-яким приводом найближчому оточенню Кличка – барвисто, на камери, з масками-шоу і наручниками. Після вручення підозр заступникам Кличка, Зеленський винесе питання про голову КМДА на РНБО і звільнить його з посади. Також там вимагатимуть від Ради оперативно ухвалити закон Про столицю — у ньому повноваження мера будуть передані голові КМДА, – зазначає політичний експерт Юрій Романенко.

Ось тільки на якій підставі РНБО може звільняти голову КМДА? Хоча до того, що РНБО над юридичними підставами своєї діяльності не особливо морочиться, вже пора звикнути.

– З погляду формальних правових процедур питання про керівництво КМДА навряд чи має розглядатися на РНБО. Однак ми не раз вже бачили, що в команді президента Зеленського схильні не розв’язувати політико-правові вузли, а розрубувати їх, – констатує політолог Володимир Фесенко.

Наступників не видно

В якості можливих наступників Кличка на чолі КМДА насамперед називали міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Голова фракції Голос у Верховній Раді Ярослав Железняк навіть повідомив, що заради звільнення Чернишова з посади міністра можуть зібрати спеціальне позачергове засідання парламенту. Але ця інформація не підтвердилася.

Спростував своє можливе призначення і сам Чернишов, запевнивши, що продовжить працювати міністром.

Тепер у голови КМДА сватають голову Держаудитслужби Геннадія Пліса, який свого часу був заступником Кличка. Однак експерти вважають все це швидше чутками і грою, спрямованою на велику зговірливість київського мера.

– Вважаю, що поки немає визначеного рішення. У кулуарах звучать натяки, що, якщо мер Кличко піде на співпрацю з центральною владою в боротьбі з корупцією в Києві, і не буде прикривати деякі фігури в своєму найближчому оточенні та в окремих підрозділах міської влади, які підозрюються в корупційних схемах, то можливий компроміс, – зазначає Фесенко.

Тобто Банковій хотілося б більш широкого представництва в київській владі. Але поки, схоже, до компромісів далеко.

Сторони не відмовлються від можливостей “вколоти” опонента. Обмінялися дошкульностями Кличко і Офіс президента навіть з приводу інсталяції до Дня Незалежності.

Встановлення декорацій у дусі радянської квартири на Алеї Героїв Небесної сотні викликало обурення активістів та киян. Кличко особисто прийшов на алею і заявив, що місто не видавало ніяких дозвільних документів на подібні перформанси, а займається організацією свята до 24 серпня Офіс президента.

– Зараз якийсь 95 квартал ми влаштовувати тут не згодні, – підколов Кличко і доручив демонтувати споруди.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Офіс президента точно не керує питаннями встановлення в Києві об’єктів для зйомок або декорацій до чого-небудь. Цим повинна займатися міська влада.

– У Києві достатньо вулиць, щоб проводити будь-які зйомки, не викликаючи обурення городян. Це як мінімум. Як максимум, потрібно просто добре розуміти, що таке міське господарство і як ним ефективно управляти, – каже Михайло Подоляк.

Швидше за все, подібні пікірування продовжаться. Однак сварка з київським мером передбачає й інші загрози для Банкової – опоненти Офісу президента демонструють схильність до об’єднання. Наприклад, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який досі не хоче йти в ногу з Банковою, не приховує знаки підтримки Кличка.

Наприкінці липня Разумков з’явився на Українському муніципальному форумі в Одесі, організатором якого була очолювана Кличком Асоціація міст України (АМУ).

Одночасно проходило спільне засідання Президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові і Національної ради реформ, в якому брав участь сам президент Зеленський.

Спікер віддав перевагу форуму Кличка, хоча Конгрес місцевих і регіональних влад на Банковій створили саме як альтернативу Асоціації міст України. Навряд чи можна говорити про повноцінний союз між Разумковим і Кличком, скоріше про тактичний, вони попутники.

Є у Кличка і потужні зв’язки на Заході, чим поки не може похвалитися президент Зеленський. Прямо перед візитом до Києва добре знайомої з Кличком канцлера Німеччини Ангели Меркель очікувати відставки голови КМДА навряд чи варто.