Зараз в Афганістані залишилося близько 50 громадян України. Їх кількість постійно змінюється.

Про це на брифінгу в кулуарах саміту Кримської платформи заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що деяким українцям вдалося вилетіти з Афганістану літаками інших держав, але надходять і нові прохання про допомогу.

– Ми нікого не кинемо напризволяще, тому будемо працювати над подальшою евакуацією двома шляхами: з партнерами, щоб вони підхоплювали наших громадян або організовувати власні борти, – повідомив міністр.

За його словами, останній рейс, яким з Кабула забрали понад 100 осіб, вдалося здійснити якраз перед закриттям на невизначений час місцевого аеропорту.

Літак з Кабула

Вранці 22 серпня до Києва прибув літак з Кабула, який евакуював з Афганістану 83 осіб. Серед них – 31 українець, решта – громадяни іноземних держав.

Додому повернулися 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, також одна з евакуйованих жінок знаходиться на восьмому місяці вагітності.