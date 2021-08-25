У Києві відкрилося посольство Ірландії в Україні. Відкривали приміщення заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сеник та голова МЗС Ірландії Саймон Коуені.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Сторони вважають, що початок першої в історії дипломатичної місії Ірландії в столиці дозволить вивести двосторонні відносини на якісно новий рівень.

– Відкриття посольства Ірландії в Києві створює додаткові можливості для розвитку торговельного співробітництва між нашими країнами та, безсумнівно, буде сприяти активізації двосторонньої взаємодії в багатьох галузях, зокрема IT-секторі, у сфері інвестицій та освіти, – сказав Сеник.

Глава МЗС Ірландії Саймон Коуен сказав, що відкриття посольства в Україні є важливою віхою в розвитку двостороннього співробітництва та частиною стратегії GlobalIreland щодо розширення присутності Ірландії у світі.

Зазначимо, дипломатичні відносини між Україною та Ірландією були встановлені 1 квітня 1992 року.

За даними Держстату України, загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Ірландією у 2020 році склав $677 млн (0,8% від загального обсягу торгівлі товарами та послугами України з країнами-членами ЄС).

Основні галузі торговельної та економічної співпраці: сільське господарство, фармацевтика, харчова промисловість і харчові продукти, приладобудування тощо. У сфері послуг основні обсяги торгівлі складають транспортні, комп’ютерні та телекомунікаційні послуги.

Нагадаємо, 23 серпня на установчому саміті Кримської платформи Ірландію представляв міністр закордонних справ.

Фото: МЗС