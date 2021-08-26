У середу, 26 серпня, Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо четвертого президента Віктора Януковича та його сина Олександра, які втекли з України.

Таким чином слідчий суддя задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України та надав дозвіл на заочне розслідування щодо колишнього власника державної резиденції Межигір’я та його сина.

Їх підозрюють у незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Збитки, завдані державі, перевищують 500 млн грн.

Це рішення дозволить закінчити досудове розслідування щодо підозрюваних, які вже сім років переховуються на території Росії.

Справа Межигір’я

Межигір’я — маєток, розташований у селі Нові Петрівці Київської області. Із 1935 до 2007 року було державною урядовою резиденцією. Але у 2007-му став приватною власністю тодішнього прем’єр-міністра Віктора Януковича.

Однак таке привласнення Генпрокуратура визнала незаконним. Тому у жовтні 2016-го Януковичу та його сину повідомили про підозру в заволодінні Межигір’ям та його приватизації.

У 2017-му за рішенням Вищого господарського суду маєток повернули у держвласність.

Згодом у 2018-му Печерський районний суд Києва передав Межигір’я до управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Читайте НАБУ і САП просять Вищий антикорупційний суд взяти під варту Януковича і його сина

Джерело: ВАКС