Україна зробить все необхідне для евакуації своїх громадян, які все ще залишаються в Афганістані та хочуть виїхати звідти.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, наприкінці серпня з Кабула евакуювали всіх українців, які на той момент просили про евакуацію.

– Сьогодні складаються нові списки українських громадян, які змогли вийти на зв’язок пізніше. Триває робота з підготовки їхньої евакуації. Зараз це може бути ще складніше, ніж тиждень тому, але Україна зробить все необхідне, – заявив Єрмак.

Він додав, що додаткові літаки, які полетять до Афганістану, вже готуються.

– Готуються літаки для додаткових рейсів. Президент України тримає це питання під постійним контролем, адже безпека українських громадян для нього абсолютний пріоритет, – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, Україна евакуювала 700 осіб з Афганістану та посіла восьме місце в рейтингу країн-лідерів Європи за кількістю евакуйованих людей.

Над розробкою операції з евакуації та втіленням її в життя працювало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.