Інформація про можливі кадрові зміни в уряді є тільки на інтернет-ресурсах. Так на запитання про ймовірні звільнення в Кабміні вже цієї осені відповів у коментарі Фактам ICTV віце-прем’єр-міністр України Олег Уруський.

Те ж саме, каже він, стосується і його можливої відставки із посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

– Жодних офіційних розмов із керівництвом країни в мене на цю тему не було. Абсолютно. Ми поки працюємо, як працюємо, а далі буде видно, – зазначив міністр.

Спростував і закиди щодо млявості очолюваного ним відомства. Так, за його словами, звіт про річну роботу Мінстратегпрому спрямований до президента, прем’єр-міністра та профільного комітету Верховної Ради.

– Від депутатів не чув жодного висловлювання щодо млявості роботи, – запевнив він.

За словами віце-прем’єр-міністра, були певні претензії щодо запуску електронного реєстру учасників відбору і виконавців державних контрактів (договорів), який стартував 9 серпня.

– Після того, як у нас виникли певні нюанси, пов’язані з функціонуванням цього реєстру, ми зрозуміли, що треба покладатися тільки на власні сили. Ми виконали обіцянку протягом місяця, й депутати залишилися задоволеними. Тому я б не говорив про млявість роботи Мінстратегу. У нас робота насправді кипить, – констатує Олег Уруський.

Доказом плідної роботи, на переконання міністра з питань стратегічних галузей промисловості, є схвалення Концепції загальнодержавної авіаційної та космічної програм. Останню найближчим часом представлять на розгляд уряду, а потім – парламенту.

– Ухвалена стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу, затверджений концепт реформування ОПК, працюємо над Програмою розвитку титановою галузі. У нас дуже багато роботи. Тож розмови про млявість – на совісті тих, хто дає такі оцінки, хоча це їхнє право, звичайно, – наголосив віце-прем’єр-міністр.

Розмови про кадрові зміни в уряді почалися ще в серпні.

Спершу інформацію про те, що склад Кабінету міністрів України найближчої осені може зазнати змін, повідомив заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

Прізвищ він не назвав, але заявив, що міністри можуть або самі просити про відставку або будуть відповідні подання з боку президента чи депутатів.

7 вересня, у перший день шостої сесії Верховної Ради України, анонсував імовірні звільнення в Кабінеті міністрів голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За його словами, замінити можуть трьох-чотирьох міністрів, а активні переговори з потенційними кандидатами на їхні посади почали проводити ще півтора місяці тому.

Наразі в кулуарах претендентами на звільнення називають очільника Міноборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

За словами Арахамії, інформації про те, що Міноборони України може очолити генеральний директор державного концерну Укроборонпром Юрій Гусєв, поки немає.

Деякі джерела повідомляють, що на місце Уруського можуть призначити гендиректора Турбоатому Віктора Суботіна або директора Конструкторського бюро Луч Олега Коростельова.

Фото: Олег Уруський