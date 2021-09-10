Современные технологии влияют на демократию, однако это влияние может быть, как позитивным, так и негативным.

Об этом рассказал в комментарии Фактам ICTV на полях форума YES Brainstorming эксперт по вопросам национальных экономик стран бывшего СССР, экономист Андерс Аслунд.

По его словам, позитивное влияние заключается в том, что технологии способствуют большей прозрачности и уменьшают влияние государства.

– Технологии могут иметь позитивное и негативное влияние. Но они точно влияют. Позитивное – в том, что дают гораздо больше прозрачности, уменьшают произвольное влияние государства: не требуется просить чиновника, можно самому делать через интернет, — подчеркнул Аслунд.

Он отметил, что технологии также могут оказать негативное влияние на демократию из-за того, что дают больше контроля авторитарным режимам.

– С другой стороны они (технологии, — Ред.) могут давать больше контроля, как мы особенно видим в Китае, России, где используют технологии, чтобы гораздо больше контролировать население, — заявил Аслунд.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сравнил Беларусь и Россию, отметив, что эти страны имеют сходства в поведении. По его мнению, эти две страны подавляют демократические протесты, оппозицию и намеренно используют кибератаки.

А в Европарламенте Комитет по международным делам подготовил рекомендации по противодействию агрессивной политике Кремля. Одна из рекомендаций – это действия в защиту демократии: то есть перспективы отношений с РФ должны зависеть от готовности Москвы соблюдать права человека и обеспечивать свободные выборы.

Фото: Atlantic Council