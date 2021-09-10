Сучасні технології мають вплив на демократію, проте він може бути як позитивним, так і негативним.

Про це розповів у коментарі Фактам ICTV на полях форуму YES Brainstorming експерт з питань національних економік країн колишнього СРСР, економіст Андерс Аслунд.

За його словами, позитивний вплив полягає в тому, що технології сприяють більшій прозорості та зменшують вплив держави.

– Технології можуть мати позитивний та негативний вплив. Але вони точно впливають. Позитивно – в тому, що дають набагато більше прозорості, зменшують довільний вплив держави: не потрібно просити чиновника, можна самому робити через інтернет, – наголосив Аслунд.

Він зазначив, що технології також можуть мати негативний вплив на демократію через те, що дають більше контролю авторитарним режимам.

– З іншого боку вони (технології, – Ред.) можуть давати більше контролю, як ми особливо бачимо в Китаї, Росії, де використовують технології, аби набагато більше контролювати населення, – заявив Аслунд.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг порівняв Білорусь та Росію, зазначивши, що ці країни мають подібності в поведінці. На його думку, ці дві країни пригнічують демократичні протести, опозицію та навмисно використовують кібератаки.

А в Європарламенті Комітет із міжнародних справ підготував рекомендації щодо протидії агресивній політиці Кремля. Одна із рекомендацій – це дії на захист демократії: тобто перспективи відносин із РФ мають залежати від готовності Москви дотримуватися прав людини і забезпечувати вільні вибори.

Фото: Atlantic Council