Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков направил законопроект О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) для экспертного заключения Венецианской комиссии.

В своем обращении глава ВР ссылается на позицию Людмилы Денисовой – уполномоченного парламента по правам человека, а также оппозиционных фракций.

– Учитывая предложения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека как субъекта, который согласно статье 101 Конституции Украины осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, и обращение четырех оппозиционных депутатских фракций в Верховной Раде, хотел бы обратиться к вам с просьбой способствовать получению от Комиссии экспертного заключения по указанному законопроекту, — говорится в письме Разумкова к главе комиссии Джанни Букиккио.

Ранее сегодня Дмитрий Разумков сообщил на брифинге, что четыре оппозиционные фракции Рады обратились к нему с просьбой отправить законопроект Об олигархах для получения заключения Венецианской комиссии.

— На данный момент обратились четыре оппозиционные фракции, практически все оппозиционные фракции, которые были, обратились с таким требованием (направить законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию, — Ред.) к главе Верховной Рады, — сказал спикер.

С такой же просьбой к нему обратилась уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В то же время глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во время брифинга рассказал, что на имя спикера ВР направил письмо с предложением не направлять проект закона №5599 о деолигархизации в Венецианскую комиссию до принятия документа во втором чтении.

Сам Разумков сказал, что только слышал об этом письме, но все еще не получил его.

Комментируя эту информацию, спикер ВР не указал, готов ли он направить этот законопроект сейчас в Венецианскую комиссию, но подчеркнул, что законопроект во втором чтении можно принять без выводов Венецианской комиссии.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №5599 об олигархах в первом чтении 1 июля. Его поддержали 275 народных депутатов: представители фракций Слуга народа, Возрождение и частично депутаты от группы За будущее.

На заседании, вопреки регламенту, не были рассмотрены альтернативные законопроекты. В парламентском Комитете по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовали доработать документ, аргументируя это тем, что его принятие в действующей редакции противоречит соблюдению принципа правовой определенности.

Согласно положениям законопроекта, решение о внесении того или иного лица в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). А они, соответственно, будут утверждаться указами президента Украины.

3 сентября омбудсмен Людмила Денисова заявила, что законопроект №5599 об олигархах не соответствует Конституции. По ее словам, результаты проведенного анализа показали несоответствие положений документа конституционным нормам, кроме того, закон нарушает права и свободы человека.

В связи с этим она написала открытое письмо спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.