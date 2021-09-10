Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков спрямував законопроект Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) для експертного висновку Венеціанської комісії.

У своєму зверненні голова ВР посилається на позицію Людмили Денісової – уповноваженої парламенту з прав людини, а також опозиційних фракцій.

– З огляду на пропозиції уповноваженої Верховної Ради України з прав людини як суб’єкта, який відповідно до статті 101 Конституції України здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, і звернення чотирьох опозиційних депутатських фракцій у Верховній Раді, хотів би звернутися до вас із проханням сприяти отриманню від Комісії експертного висновку стосовно зазначеного законопроекту, – сказано в листі Разумкова до голови комісії Джанні Букіккіо.

Раніше сьогодні Дмитро Разумков повідомив на брифінгу, що чотири опозиційні фракції Ради звернулися до нього з проханням відправити законопроект Про олігархів для отримання висновку Венеціанської комісії.

— Наразі звернулися чотири опозиційні фракції, фактично всі опозиційні фракції, які були, звернулися з такою вимогою (направити законопроект про олігархів до Венеційської комісії, – Ред.) до голови Верховної Ради, – сказав спікер.

З таким самим проханням до нього звернулася уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Водночас голова фракції Слуга народу Давид Арахамія під час брифінгу розповів, що на ім’я спікера ВР направив лист із пропозицією не направляти проект закону №5599 про деолігархізацію до Венеційської комісії до ухвалення документа в другому читанні.

Сам Разумков сказав, що лише чув про цей лист, але досі ще не отримував.

Коментуючи цю інформацію, спікер ВР не зазначив, чи готовий він направити цей законопроект зараз до Венеційської комісії, але підкреслив, що законопроект у другому читанні можна ухвалити без висновків Венеційської комісії.

Верховна Рада України ухвалила законопроект №5599 про олігархів в першому читанні 1 липня. Його підтримали 275 народних депутатів: представники фракцій Слуга народу, Відродження та частково депутати від групи За майбутнє.

На засіданні, всупереч регламенту, не були розглянуті альтернативні законопроекти. У парламентському Комітеті з питань інтеграції України в ЄС рекомендували доопрацювати документ, аргументуючи це тим, що його ухвалення в чинній редакції суперечить дотриманню принципу правової визначеності.

Згідно із положеннями законопроекту, рішення про внесення тієї чи іншої особи до реєстру олігархів прийматиме Рада національної безпеки і оборони (РНБО). А вони, відповідно, будуть затверджуватися указами президента України.

3 вересня омбудсмен Людмила Денісова заявила, що законопроект №5599 про олігархів не відповідає Конституції. За її словами, результати проведеного аналізу показали невідповідність положень документа конституційним нормам, крім того, закон порушує права та свободи людини.

У зв’язку з цим вона написала відкритого листа до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.