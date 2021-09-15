Против Лероса заведено уголовное дело: в чем обвиняют нардепа

Против народного депутата Гео Лероса заведено уголовное дело по факту подготовки к даче заведомо неправдивых показаний.

Об этом рассказал начальник отдела главного следственного управления Государственного бюро расследований Максим Зинорук.

По его словам, сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований после публикации в Telegram-каналах видеозаписи, на которой человек, внешне похожий на Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя.

Этот мужчина якобы требовал от собеседника деньги за имитацию нападения, связанного с политической деятельностью.

Уголовное дело заведено по факту ч.1 ст.14 (Приготовление к совершению преступления) и ч.2 ст.384 (Введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа) УК Украины.

Проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, которые должны идентифицировать человека, попавшего на видео, а также проверить запись на наличие в ней монтажа.