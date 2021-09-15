Проти Лероса заведено кримінальну справу: у чому звинувачують нардепа

Проти народного депутата Гео Лероса заведено кримінальну справу за фактом підготовки до давання завідомо неправдивих показань.

Про це розповів начальник відділу головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Максим Зінорук.

За його словами, відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань після публікації в Telegram-каналах відеозапису, на якому людина, зовні схожа на Лероса, підшукує співучасників для імітації нападу на себе.

Цей чоловік нібито вимагав від співрозмовника гроші за імітацію нападу, пов’язаного з політичною діяльністю.

Кримінальну справу порушено за фактом ч.1 ст.14 (Приготування до вчинення злочину) та ч.2 ст.384 (Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) КК України.

Проводяться необхідні слідчі дії та експертизи, які повинні ідентифікувати людину, яка потрапила на відео, а також перевірити запис на наявність в ній монтажу.