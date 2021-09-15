Рада має розглянути зміни до закону про бюджет вже 23 вересня – Арістов

Законопроект про внесення правок до закону про державний бюджет №6052 буде розглянуто на засіданні Верховної Ради у четвер, 23 вересня.

Про це заявив глава парламентського комітету з питань бюджету Юрій Арістов у коментарі одному зі ЗМІ.

– Усі подібні законопроекти – компроміс думок декількох сторін: депутатів, фракцій, міністерств і президента. Нашим головним завданням було збалансувати ці інтереси та подати законопроект якомога раніше. Друге завдання – прийняти його якомога швидше, – заявив чиновник.

Арістов висловив надію на скорочення строків подання альтернативних законопроектів, а також на одноголосну підтримку депутатами урядового документа.

Депутат також планує звернутися до очільників фракцій із закликом підтримати законопроект, а якщо вони погодяться – одразу попросить голову ВР Дмитра Разумкова підписати документ і направити його на затвердження президентові.

Чиновник зазначив, що державний бюджет перевиконано на 39,4 млрд грн. При це він додав, що задовольнити всі заявки на додаткове фінансування неможливо, тому уряд буде відбирати ті, які найбільш необхідні населенню.