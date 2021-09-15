ВСУ приняли на вооружение улучшенные Грады

Украинская армия приняла на вооружение модернизированную реактивную систему залпового огня БМ-21У Град (ОКР Верба/1), разработки Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова.

Цифровые системы Верба позволяют экипажу управлять огнем, автоматически прицеливаться и перезаряжаться.

Боекомплект состоит из 40 122-мм реактивных снарядов, способных уничтожать цели на расстоянии до 40 км. При этом перезарядка полного пакета занимает всего пять минут.

Как заявили в Харьковском конструкторском бюро, время на подготовку залпа Вербы удалось сократить в пять раз по сравнению Градами, на базе которых она была разработана.

Если боекомплект Града перезаряжали вручную несколько военнослужащих — вес одного снаряда в среднем составляет более 60 кг, то Верба полностью автоматизированна, поэтому значительно повышает эффективность выполнения боевой задачи.

Напомним, ранее ВСУ приняли на вооружение беспилотный разведывательный летательный аппарат Лелека 100. Поставки могут начаться уже в этом году.

Фото: Укроборонпром

Источник: Укроборонпром