Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

ВСУ приняли на вооружение улучшенные Грады

Верба

Украинская армия приняла на вооружение модернизированную реактивную систему залпового огня БМ-21У Град (ОКР Верба/1), разработки Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова.

Цифровые системы Верба позволяют экипажу управлять огнем, автоматически прицеливаться и перезаряжаться.

Боекомплект состоит из 40 122-мм реактивных снарядов, способных уничтожать цели на расстоянии до 40 км. При этом перезарядка полного пакета занимает всего пять минут.

Как заявили в Харьковском конструкторском бюро, время на подготовку залпа Вербы удалось сократить в пять раз по сравнению Градами, на базе которых она была разработана.

Если боекомплект Града перезаряжали вручную несколько военнослужащих — вес одного снаряда в среднем составляет более 60 кг, то Верба полностью автоматизированна, поэтому значительно повышает эффективность выполнения боевой задачи.

Напомним, ранее ВСУ приняли на вооружение беспилотный разведывательный летательный аппарат Лелека 100. Поставки могут начаться уже в этом году.

Фото: Укроборонпром

Источник: Укроборонпром

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка