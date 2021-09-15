ЗСУ взяли на озброєння поліпшені Гради

Українська армія прийняла на озброєння модернізовану реактивну систему залпового вогню БМ-21У Град (ОКР Верба/1), розробки Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені Морозова.

Цифрові системи Верба дозволяють екіпажу управляти вогнем, автоматично прицілюватися і перезаряджатися.

Боєкомплект складається з 40 122-мм реактивних снарядів, здатних знищувати цілі на відстані до 40 км. Водночас перезаряджання повного пакета займає всього п’ять хвилин.

Як заявили в Харківському конструкторському бюро, час на підготовку залпу Верби вдалося скоротити в п’ять разів у порівнянні Градами, на базі яких вона була розроблена.

Якщо боєкомплект Граду перезаряджали вручну кілька військовослужбовців – вага одного снаряда в середньому становить понад 60 кг, то Верба повністю автоматизована, тому значно підвищує ефективність виконання бойового завдання.

Нагадаємо, раніше ВСУ взяли на озброєння безпілотний розвідувальний літальний апарат Лелека 100. Поставки можуть початися вже в цьому році.

Фото: Укроборонпром

Джерело: Укроборонпром