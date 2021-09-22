Покушение на Шефира — это вызов президенту и всем украинцам — Ермак

Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира — это вызов президенту, а значит, и нам всем. Так глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал обстрел автомобиля помощника Владимира Зеленского.

— Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают. Далее будут действовать справедливость и закон, — написал он в соцсети.

По его словам, правоохранители должны принять все меры, чтобы задержать нападавших и заказчиков преступления, они не должны избежать наказания.

— Ранен водитель, который находится в реанимации. Это не просто водитель, а надежный и сильный человек, которого я лично знаю много лет. Всем сердцем надеюсь, что его жизни ничего не угрожает, и он быстро поправится, — добавил Ермак.

Президент Владимир Зеленский, который сейчас находится в США, сказал в видеообращении, что ответ на покушение на Сергея Шефира будет сильным.

Он планирует вернуться в Украину сразу же после выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Зеленский сказал, что не знает пока, кто стоит на обстрелом авто Шефира, но на прочность его команды это не повлияет.