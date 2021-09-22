Замах на Шефіра – це виклик президенту і всім українцям – Єрмак

Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра – це виклик президенту, а значить, і нам усім. Так глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував обстріл автомобіля помічника Володимира Зеленського.

– Ми цей виклик приймаємо, і вирішуватимемо будь-які проблеми тільки разом. Ким би ви не були, ви будете відповідати. Ваші методи з нами не працюють. Далі діятимуть справедливість та закон, – написав він у соцмережі.

За його словами, правоохоронці мають вжити всіх заходів, щоб затримати нападників та замовників злочину, вони не повинні уникнути покарання.

– Поранено водія, який перебуває в реанімації. Це не просто водій, а надійна та сильна людина, яку я особисто знаю багато років. Всім серцем сподіваюсь, що його життю нічого не загрожує та він швидко одужає, – додав Єрмак.

Президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває у США, сказав у відеозверненні, що відповідь на замах на Сергія Шефіра буде сильною.

Він планує повернутися в Україну відразу ж після виступу на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Зеленський сказав, що не знає поки, хто стоїть на обстрілом авто Шефіра, але на міцність його команди це не вплине.