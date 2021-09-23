Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке (США).

Он начал свое выступление с рассказа о покушении на его помощника и друга Сергея Шефира. 22 сентября его автомобиль обстреляли возле села Лесники Киевской области.

Президент рассказал, что у него всегда бессонные ночи перед выступлениями на Генассамблее. В 2019 году он волновался, потому что это было для него впервые. В этом году он получил десятки звонков в 3.00 с сообщениями о покушении на Шефира.

Зеленский отметил, что в автомобиль осуществили 12 выстрелов, три пули попало в водителя.

— Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ. К счастью, Сергей жив. К счастью, жизни водителя на сейчас ничего не угрожает.

Автобиль, в котором находился Сергей Шефир, обстреляли утром 22 сентября в Киевской области.

Сам Шефир не пострадал, а водитель иномарки получил три ранения. Его доставили в больницу и там сделали операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Через некоторое время Владимир Зеленский отреагировал на обстрел авто Шефира. Он записал видеообращение, в котором заявил, что передавать ему привет с помощью выстрелов в авто друга — это слабость. Президент пообещал, что ответ на это будет сильным.

Все подробности о покушении на Шефира — читайте в материале.