Президент України Володимир Зеленський взяв участь у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН, яка проходить у Нью-Йорку (США).

Він почав свій виступ з розповіді про замах на його помічника та друга Сергія Шефіра. 22 вересня його автомобіль обстріляли біля села Лісники Київської області.

Президент розповів, що завжди має безсонні ночі перед виступами на Генасамблеї. У 2019 році він хвилювався, бо це було для нього вперше. Цього ж року він отримав десятки дзвінків о 3.00 з повідомленнями про замах на Шефіра.

Зеленський зауважив, що в автомобіль здійснили 12 пострілів, три кулі влучило у водія.

– Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ. На щастя, Сергій живий. На щастя, життю водія на зараз нічого не загрожує.

Автобіль, у якому перебував Сергій Шефір, обстріляли вранці 22 вересня у Київській області.

Сам Шефір не постраждав, а водій іномарки дістав три поранення. Його доправили до лікарні і там зробили операцію, наразі його життю нічого не загрожує.

Через деякий час Володимир Зеленський відреагував на обстріл авто Шефіра. Він записав відеозвернення, у якому заявив, що передавати йому привіт через постріли в авто друга – це слабкість. Президент пообіцяв, що відповідь на це буде сильною.

Всі подробиці про замах на Шефіра – читайте у матеріалі.