Судова реформа та деолігархізація: про що Зеленський говорив з головою Венеціанської комісії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з очільником Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.

Розмова відбулася за ініціативою Букіккіо, повідомили у прес-службі українського лідера.

Він схвалив прийняття Верховною Радою закону про деолігархізацію, проте попросив президента направити йому текст фінальної редакції документу, аби Венеціанська комісія могла дати свій висновок щодо нього.

– Дякую вам за підтримку та солідарність у боротьбі з олігархічною системою. Наша команда буде і надалі дотримуватися курсу на системну трансформацію держави, – заявив голова держави.

Зеленський запевнив очільника Венеціанської комісії в єдності підходів до встановлення в країні верховенства права.

Президент також наголосив, що його підхід до питань трансформації системи правосуддя в Україні – чіткий та однозначний. Він пообіцяв, що нікому не дозволить відкотити судову реформу.

– Треба діяти швидко та рішуче, оскільки український народ чекає на ці зміни вже 30 років, – констатував український лідер.

Крім того, сторони обговорили законопроекти про вдосконалення конституційної процедури, порядок призначення суддів Конституційного Суду та відбір суддів до КСУ, які зараз перебувають на розгляді парламенту.

В свою чергу Букіккіо закликав у найкоротші терміни завершити формування Етичної ради й усунути всі перешкоди для початку його роботи.

Цей орган перевірятиме доброчесність кандидатів на посаду членів Вищої ради правосуддя.