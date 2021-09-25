Судова реформа та деолігархізація: про що Зеленський говорив з головою Венеціанської комісії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з очільником Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.
Розмова відбулася за ініціативою Букіккіо, повідомили у прес-службі українського лідера.
Він схвалив прийняття Верховною Радою закону про деолігархізацію, проте попросив президента направити йому текст фінальної редакції документу, аби Венеціанська комісія могла дати свій висновок щодо нього.
– Дякую вам за підтримку та солідарність у боротьбі з олігархічною системою. Наша команда буде і надалі дотримуватися курсу на системну трансформацію держави, – заявив голова держави.
Зеленський запевнив очільника Венеціанської комісії в єдності підходів до встановлення в країні верховенства права.
Президент також наголосив, що його підхід до питань трансформації системи правосуддя в Україні – чіткий та однозначний. Він пообіцяв, що нікому не дозволить відкотити судову реформу.
– Треба діяти швидко та рішуче, оскільки український народ чекає на ці зміни вже 30 років, – констатував український лідер.
Крім того, сторони обговорили законопроекти про вдосконалення конституційної процедури, порядок призначення суддів Конституційного Суду та відбір суддів до КСУ, які зараз перебувають на розгляді парламенту.
В свою чергу Букіккіо закликав у найкоротші терміни завершити формування Етичної ради й усунути всі перешкоди для початку його роботи.
Цей орган перевірятиме доброчесність кандидатів на посаду членів Вищої ради правосуддя.