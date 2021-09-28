Из-за подписания контракта о поставках газа между Москвой и Будапештом МИД Украины вызывает посла Венгрии. В ведомстве заявили, что эта сделка подрывает национальную безопасность Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Представитель прокомментировал вызов посла Украины Любовь Непоп в МИД Венгрии в Будапеште.

— Могу это подтвердить. МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию: транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с Газпромом наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям, — отметил он.

Николенко подчеркнул, что украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов.

Напомним, Венгрия 27 сентября подписала новый долгосрочный контракт с российским Газпромом на поставку газа в обход Украины.

В МИД это назвали исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям.

Украина также обратится в Еврокомиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.