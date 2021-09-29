Выборы мэра Харькова: Терехов официально зарегистрирован кандидатом

В Харькове городская избирательная комиссия 28 сентября официально зарегистрировала кандидатом на должность харьковского городского головы нынешнего секретаря горсовета Игоря Терехова, который временного исполняет обязанности мэра после смерти Геннадия Кернеса.
В постановлении указано, что Терехов является кандидатом от Блока Кернеса — Успешный Харьков.
Он стал седьмым кандидатом в мэры Харькова, которых уже зарегистрировали. Первых шестерых зарегистрировали 25 сентября. Прием документов и регистрация продлится до 30 сентября.
Внеочередные выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года.
Они назначены из-за смерти Геннадия Кернеса, который в третий раз победил на очередных выборах мэра Харькова, состоявшихся 25 октября 2020-го.
Он умер 17 декабря в берлинской клинике Шарите, где лечился от последствий коронавируса.
Источник: Харківська міськрада
Фото: Ігор Терехов