Выборы мэра Харькова: Терехов официально зарегистрирован кандидатом

В Харькове городская избирательная комиссия 28 сентября официально зарегистрировала кандидатом на должность харьковского городского головы нынешнего секретаря горсовета Игоря Терехова, который временного исполняет обязанности мэра после смерти Геннадия Кернеса.

В постановлении указано, что Терехов является кандидатом от Блока Кернеса — Успешный Харьков.

Он стал седьмым кандидатом в мэры Харькова, которых уже зарегистрировали. Первых шестерых зарегистрировали 25 сентября. Прием документов и регистрация продлится до 30 сентября.

Внеочередные выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года.

Они назначены из-за смерти Геннадия Кернеса, который в третий раз победил на очередных выборах мэра Харькова, состоявшихся 25 октября 2020-го.

Он умер 17 декабря в берлинской клинике Шарите, где лечился от последствий коронавируса.

Источник: Харківська міськрада

Фото: Ігор Терехов