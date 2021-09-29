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Валентина Летяк |

Вибори мера Харкова: Терехова офіційно зареєстрували кандидатом

Ігор Терехов

У Харкові міська виборча комісія 28 вересня офіційно зареєструвала кандидатом на посаду харківського міського голови нинішнього секретаря міськради Ігоря Терехова, який тимчасово виконує обов’язки мера після смерті Геннадія Кернеса.

У постанові вказано, що Терехов є кандидатом від Блоку Кернеса – Успішний Харків.

Він став сьомим кандидатом у мери Харкова, яких вже зареєстровано. Перших шістьох зареєстрували 25 вересня. Прийом документів та реєстрація триватиме до 30 вересня.

Позачергові вибори харківського міського голови відбудуться 31 жовтня 2021 року.

Їх призначено через смерть Геннадія Кернеса, який втретє переміг на чергових виборах мера Харкова, що відбулися 25 жовтня 2020-го.

Він помер 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, де лікувався від наслідків коронавірусу.

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Джерело: Харківська міськрада

Фото: Ігор Терехов

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