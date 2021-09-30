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Вікторія Гірко |

Апарат Ради підготував підписні листи для відставки Разумкова

Апарат Ради підготував підписні листи для відставки Разумкова

Підписні листи за зверненням фракції Слуга народу про відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з посади готові.

Вони перебувають в апараті парламенту. Тому ініціатори процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру згідно з регламентом.

Про це повідомила прес-секретар голови Верховної Ради Ольга Туній.

30 вересня фракція Слуга народу ініціювала збір підписів у Верховній Раді за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Він запевнив, що не має наміру зволікати з цим процесом та вже сьогодні надасть підписні листи (для збору підписів нардепів).

Згідно із ч. 2 ст. 76 закону Про Регламент Верховної Ради України, ініціювати відкликання голови Верховної Ради з посади можуть не менш як одна третина народних депутатів від конституційного складу парламенту. Тобто потрібно зібрати підписи 150 нардепів.

Про можливу відставку Дмитра Разумкова заговорили ще в середині вересня. Тоді голова фракції Слуга народу Давид Арахамія допускав такий розвиток подій.

Зі свого боку Дмитро Разумков ініціативу своєї відставки пов’язує з тим, що він направив закон про деолігархізацію на експертизу Венеційській комісії. Спікер парламенту пояснив, що за посаду не тримається, тому сприймає ситуацію спокійно.

Фото: УНІАН

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