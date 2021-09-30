Украина готова к нормальным отношениям с Венгрией, но с условием — Кулеба

Украина готова и стремится к полноценно нормальным, дружественным отношениям с Венгрией, но с полным уважением к позиции Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 30 сентября.

— Готовы и стремимся к полноценно нормальным, дружественным отношениям с Венгрией, которые полностью будут учитывать национальные интересы обеих стран… Принципиально мы готовы дружить, готовы искать решения. Но если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам и непосредственно их затрагивает, и будет бить по нам, мы будем всегда бить в ответ. Дипломатически, безусловно. Мы за позитив, за конструктив, но с полным уважением к позиции Украины, и мы готовы уважать позиции других стран, — сказал он.

Касательно продолжения блокирования пути Украины в НАТО со стороны Венгрии министр отметил, что “никакой новости премьер-министр Обран не озвучил”.

— Я всегда придерживался, и буду придерживаться очень простой линии: я за дружбу, я за сотрудничество, мы можем бесконечно обмениваться резкими заявлениями друг с другом, это часть большой политической баталии, но принципиально мы готовы дружить, мы готовы искать решения. Но если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам и непосредственно их затрагивает, и будет бить по нам, мы будем всегда бить в ответ. Дипломатически, безусловно, — отметил глава МИД.

По словам Кулебы, что в отношениях с Венгрией очень важно “не путать грешное с праведным”.

— Газ – это грешное, а защита национальных меньшинств, обеспечение прав украинской громады в Венгрии, венгерской в Украине – это праведное. Потому мы перенесли на неопределенный срок заседание двусторонней экономической комиссии, но мы готовы двигаться вперед по образовательному треку, по треку защиты прав национальный меньшинств, — сказал он.

Напомним, ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сказал, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику суверенной страны. По его словам, Венгрии нужно продолжать блокировать путь Украины в НАТО.

Что известно о газовом контракте Венгрии и РФ

Венгрия 27 сентября подписала новый долгосрочный контракт с российским Газпромом на поставку газа в обход Украины.

В МИД Украины это назвали исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб украинско-венгерским отношениям.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что расценивает реакцию Украины как “серьезное нарушение суверенитета и интересов национальной безопасности, желание помешать безопасному газоснабжению Венгрии”.

Затем Кулеба заявил, что Россия требовала исключить Украину из схемы транзита. В то же время он призвал действовать прагматически, чтобы избежать кризиса в отношениях Венгрии и Украины.