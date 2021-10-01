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Валентина Летяк |

Что в декларации Липовской-Эргюль – возможного нового вице-премьера

Елена Липовская-Эргюль

Собственница торговой марки Экспресс-маникюр Елена Липовская-Эргюль может стать новым вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей вместо Олега Уруского. 29 сентября в госреестре обновлена ее декларация за 2020 год как кандидата на должность.

Согласно декларации, Липовская владеет Экспресс-маникюром с 2009 года.

В то же время единственным источником дохода за 2020 год в размере 20,4 тыс. грн указано основное место работы. Это компания Sahne Vizyon Casting Turism, зарегистрированная в Турции.

А ее муж Эргюль Сюлейман Оузхан (гражданин Турции) за прошлый год получил 633,8 тыс. грн в турецкой компании Tantur Tourism Co.

Из недвижимости у кандидата на должность есть земельный участок площадью 1 тыс. кв. м в селе Бориспольского района Киевской области, квартира в Киеве площадью 71,5 кв. м – совместно с мужем, дочерью и отцом, и квартира в Турции (189,4 кв. м) – совместно с мужем и дочерью.

Она задекларировала три сумки Chanel – на 700 тыс. грн, брендовую одежду – почти на 2 млн грн, ювелирные украшения – около 800 тыс. грн.

Липовская-Эргюль владеет автомобилем Range Rover Sport (2016), а на условиях договора лизинга пользуется Toyota Rav-4 Hybrid (2018).

На счетах в банках у нее почти ничего нет, но наличными она хранит $378 тыс., €877 тыс. и 1,5 млн грн. Еще почти 1 млн грн Липовская-Эргюль одолжила третьим лицам.

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Источник: Єдиний держреєстр декларацій

Фото: Елена Липовская-Эргюль

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