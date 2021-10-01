Власниця торгової марки Експрес-манікюр Олена Липівська-Ергюль може стати новим віце-прем’єром – міністром з питань стратегічних галузей замість Олега Уруського. 29 вересня у держреєстрі оновлена ​​її декларація за 2020 рік як кандидата на посаду.

Згідно з декларацією, Липівська володіє Експрес-манікюром з 2009 року.

Водночас єдиним джерелом доходу за 2020 рік у розмірі 20,4 тис. грн зазначено основне місце роботи. Це компанія Sahne Vizyon Casting Turism, зареєстрована в Туреччині.

А її чоловік Ергюль Сюлейман Оузхан (громадянин Туреччини) за минулий рік отримав 633,8 тис. грн в турецькій компанії Tantur Tourism Co.

З нерухомості у кандидата на посаду є земельна ділянка площею 1 тис. кв. м в селі Бориспільського району Київської області, квартира в Києві площею 71,5 кв. м – спільно з чоловіком, донькою і батьком, і квартира в Туреччині (189,4 кв. м) – спільно з чоловіком і дочкою.

Вона також задекларувала три сумки Chanel – на 700 тис. грн, брендовий одяг – майже на 2 млн грн, ювелірні прикраси – близько 800 тис. грн.

Липівська-Ергюль також має автомобіль Range Rover Sport (2016), а на умовах договору лізингу користується Toyota Rav-4 Hybrid (2018).

На рахунках в банках у неї майже нічого немає, але готівкою вона зберігає $378 тис., €877 тис. та 1,5 млн грн. Ще майже 1 млн грн Липівська-Ергюль позичила третім особам.

Джерело: Єдиний держреєстр декларацій

Фото: Елена Липовская-Эргюль