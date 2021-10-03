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Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

Начнут в понедельник: депутаты Слуги народа решили отозвать Разумкова с должности

Разумков

Фракция партии Слуга народа на съезде в Трускавце обсудила вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова с занимаемой должности.

Об этом в субботу, 2 октября, рассказала пресс-секретарь партии Юлия Палийчук на своей странице в мессенджере Telegram.

— Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва председателя парламента, — заявила она.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Разумков должен покинуть свой пост, поскольку он не поддерживает политику партии Слуга Народа по борьбе против олигархов.

По его словам, действующий глава ВР совершил большую ошибку, когда принял решение вынести вопрос своей отставки в публичную плоскость.

По словам Зеленского, из-за спикера парламент не выполняет поставленные перед ним задачи.

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