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Дмитро Кудрявцев |

Почнуть у понеділок: депутати Слуги народу вирішили відкликати Разумкова з посади

Разумков

Фракція партії Слуга народу на з’їзді у Трускавці обговорила питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова із займаної посади.

Про це у суботу, 2 жовтня, розповіла прес-секретар партії Юлія Палійчук на своїй сторінці в месенджері Telegram.

– Шляхом голосування депутатами фракції прийняте рішення з понеділка розпочати процедуру відкликання голови парламенту, – заявила вона.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Разумков має залишити свою посаду, оскільки він не підтримує політику партії Слуга Народу щодо боротьби проти олігархів.

За його словами, чинний голова ВР зробив велику помилку, коли прийняв рішення винести питання своєї відставки в публічну площину.

За словами Зеленського, через спікера парламент не виконує поставлені перед ним завдання.

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