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Дмитро Кудрявцев |

Потрібно шукати іншу команду: Зеленський про причини відставки Разумкова

Володимир Зеленський

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повинен залишити свій пост, оскільки він не підтримує політику партії Слуга Народу щодо боротьбі проти олігархів.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в суботу, 2 жовтня, на з’їзді фракції у Трускавці.

– Відставка Разумкова для мене – це, вибачте, внутрішньофракційне питання. Я вважаю, що велика помилка з боку Діми і консультантів, які з ним працюють, що він виносить ці питання у публічну площину. Ні, секретів ніяких немає, але я вважаю, що у цих людей інші політичні погляди. І це – нормально, – заявив глава держави.

За словами Зеленського, парламент на сьогодні не виконує поставлені перед ним завдання.

Він додав, що у випадку, якщо погляди Разумкова на деолігархізацію і, зокрема, санкції проти Віктора Медведчука не збігаються з більш ніж 200 депутатами від Слуги народу – це нормально, проте в такому випадку йому необхідно шукати собі іншу команду.

– Ви знаєте, у партії є напрацьоване меню, виконання якого входить у наші обов’язки. Адже питання не в ньому. Якщо він не підтримує програму, за яку віддали голоси 73% виборців – це нормально, але тоді потрібно жити власним життям, – наголосив Зеленський.

Президент також пояснив, що захід у Трускавці проходить для того, щоб розробити плани з трансформації країни. Основний упор, зазначив глава держави, робиться на сфері безпеки та енергетичній незалежності України.

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Нагадаємо, раніше народні депутати фракції Слуги народу у Верховній Раді України зібрали необхідну кількість підписів для запуску процедури відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Про це розповіла прес-секретар фракції Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі.

Вона зазначила, що станом на 17.30 суботи, 2 жовтня, під відповідним зверненням підписалися вже понад 150 народних депутатів.

Джерело: телеканал Дом

Фото: Офіс президента

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