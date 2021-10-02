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Дмитро Кудрявцев |

Покушение на Шефира: советник Зеленского рассказал о состоянии раненого водителя

Покушение на Шефира: советник Зеленского рассказал о состоянии раненого водителя

Сергей Шефир, на которого 22 сентября было совершено покушение, прибыл на съезд партии Слуга народа в Трускавце.

Он рассказал, что состояние здоровья его водителя, который был ранен во время обстрела, удовлетворительное, однако он пока не может вставать, поскольку у него серьезное повреждение ноги.

— Там целый такой механизм. Ногу собирают. Врачи пообещали, что у него все будет хорошо. Я считаю, что некоторые журналисты не назвали бы это инсценировкой, только если бы это покушение было с летальным исходом, — рассказал Шефир, добавив, что такие обвинения смешные и несколько оскорбительные.

По словам советника президента Украины Владимира Зеленского, водитель уже хочет поскорее вернуться на работу.

Шефир также отметил, что передвигается на бронированном автомобиле из-за своего статуса пострадавшего в уголовном производстве.

Советник Зеленского также отметил, что чувствует себя нормально и никого не подозревает в нападении, поскольку у него со всеми нормальные рабочие отношения.

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Фото: УНИАН

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