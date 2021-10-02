Замах на Шефіра: радник Зеленського розповів про стан пораненого водія

Сергій Шефір, на якого 22 вересня було скоєно замах, прибув на з’їзд партії Слуга народу в Трускавці.

Він розповів, що стан здоров’я його водія, якого було поранено під час обстрілу, задовільний, проте він поки що не може вставати, оскільки у нього серйозне ушкодження ноги.

– Там цілий такий механізм. Ногу збирають. Лікарі пообіцяли, що у нього все буде добре. Я вважаю, що деякі журналісти не назвали б це інсценуванням, лише якщо б цей замах був із летальним результатом, – розповів Шефір, додавши, що такі звинувачення смішні і трохи образливі.

За словами радника президента України Володимира Зеленського, водій вже хоче скоріше повернутися на роботу.

Шефір також зазначив, що пересувається на броньованому автомобілі через свій статус потерпілого у кримінальному провадженні.

Радник Зеленського також зазначив, що відчуває себе нормально і нікого не підозрює в нападі, оскільки у нього з усіма нормальні робочі відносини.