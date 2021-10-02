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Факты / Украина
Юлія Захарченко |

Следствие рассматривает более десятка версий, две из них основные: Венедиктова о покушении на Шефира

ірина венедіктова

Следствие имеет более десятка версий покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Среди них две версии рассматривают как основные.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время брифинга 2 октября в Трускавце. По ее словами, есть две основные версии, однако остальные тоже рассматривают.

Прокурор опровергла возможность того, что покушение на Шефира могло быть постановкой. По ее словам, этот вопрос был для нее номером один, когда она узнала о стрельбе.

— Я приехала, чтобы посмотреть на автомобиль и водителя, которого еще не увезла карета скорой помощи. У меня не было сомнений, что это — не постановка, — подчеркнула Венедиктова.

По ее словам, этому свидетельствует кучность пуль, попавших в автомобиль во время движения, и раны водителя, совпадающие с отверстиями на двери транспортного средства.

22 сентября стало известно о покушении на Сергия Шефира — первого помощника президента Украины. Водитель Шефира получил ранения.

В Обуховском районе Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором передвигался Шефир. Полиция открыла уголовное производство.

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Фото: УНИАН

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